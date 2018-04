München - Politische Konfrontation mit Russland, Auseinandersetzungen innerhalb der EU mit Ländern wie Ungarn und Polen um die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien, grundlegende Differenzen in der Flüchtlingspolitik - eine Vielzahl von politischen Spannungsfeldern bestimmt aktuell die öffentliche Wahrnehmung von Osteuropa, so Stefan Riedel in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".

