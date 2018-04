Mainz (ots) - Freitag, 13. April 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gäste: voXXclub, Band



Trends von der Fitness-Messe - Neues von der FIBO in Köln Charles-Bonnet-Syndrom - Eine wenig bekannte Augenkrankheit ECHO-Verleihung 2018 - Bericht von der Preisverleihung



Freitag, 13. April 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Nuss-Nougat-Creme - Nur Zucker mit Geschmack? Expedition Deutschland: Grünheide - DDR-Nostalgie mit viel PS WM der Metzger in Belfast (5) - Hochleistung beim Finale



Freitag, 13. April 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



ECHO-Verleihung in Berlin - Die Gewinner der Musikpreise Katja Weitzenböck im ZDF - "Unter Verdacht" am Samstag Modischer Wochenrückblick - Fashion-Highlights der Promis



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121