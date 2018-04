Aktien des Heimausstatters Bed, Bath & Beyond sind am Donnerstag nach enttäuschenden Quartalszahlen um fast 20 Prozent auf den niedrigsten Kurs seit mehr als neun Jahren eingebrochen. Vor allem die Konkurrenz von Online-Händlern wie Amazon und Wayfair drückte auf die Margen von Bed, Bath & Beyond. Vom Hoch von Anfang 2015 sind die Papiere mittlerweile um mehr als 60 Prozent eingebrochen.

Laut dem Analysten Simeon Gutman von Morgan Stanley versuchte das Unternehmen mittels Rabatten, kostenloser Auslieferung und zusätzlichen Investitionen der Online-Konkurrenz Paroli zu bieten - was jedoch die Margen belastet habe. Analyst Beryl Bugatch von Raymond James senkte die Aktien von Bed, Bath & Beyond von "Market Perofrm" auf "Underperform"./bek/he

ISIN US0231351067 US0758961009

AXC0277 2018-04-12/16:23