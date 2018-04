Laut einer aktuellen Einschätzung des Wirtschaftberaters von US-Präsident Trump, Larry Kudlow, werde das Wirtschaftswachstum in den USA im ersten Quartal eher schwach ausfallen. Im weiteren Verlauf des Jahres solle es aber anziehen und es sei mit einem Plus von 3 oder 4 Prozent für das Gesamtjahr zu rechnen, erklärte Kudlow gestern gegenüber dem TV-Sender CNBC. Die US-Notenbank Fed sei dabei aber "derzeit ein guter Partner" für das Wirtschaftswachstum, so Trump-Berater weiter. Die Fed hatte auch für diese Jahr schrittweise Zinserhöhungen angekündigte, da die Notenbanker die US-Wirtschaft in einer guten Verfassung sehen.



Georg Sures / Bernecker Tagesdienst