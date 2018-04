Frankreichs Präsident spricht täglich mit US-Präsident Trump über Syrien. Eine Entscheidung über Militärschläge soll fallen, "wenn wir es am nützlichsten und wirksamsten finden".

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat in einem Fernsehinterview am Donnerstag versucht, Sorgen über eine militärische Eskalation in Syrien zu zerstreuen. "Keinesfalls wird Frankreich eine Eskalation zulassen oder etwas, das die Stabilität der Region gefährdet." Seine Priorität sei es, "den Terrorismus in Syrien, von wo die Attentate in Paris ausgingen," zu bekämpfen.

Doch der Krieg, den Assad führe, erlaube "nicht alles, es gibt ein internationales Recht." Frankreich habe "den Beweis dafür, dass vergangene Woche chemische Waffen, mindestens Chlorgas, vom Assad-Regime eingesetzt wurden." Mindestens 54 Menschen waren dabei in Douma in der Nähe von Damaskus getötet worden.

Macron sagte weiter, er spreche jeden Tag mit US-Präsident Donald Trump. "Wenn wir es am nützlichsten und wirksamsten finden, werden wir Entscheidungen (über einen Militärschlag) treffen."

Der Präsident bemühte sich darum, die Frage einer möglichen Strafaktion für den Giftgasangriff in einer größeren Kontext zu stellen. "Erstens werden wir weiter gegen den Terrorismus kämpfen, in der Koalition, zweitens sicherstellen, dass das internationale Recht eingehalten wird." Nie wieder dürfe man die grausamen Bilder von erstickten Frauen und Kindern sehen.

Humanitäre Hilfe zu leisten und die NGOs dabei zu unterstützen sei seine weitere Priorität, sagte Macron. ...

