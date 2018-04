Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte nach Einschätzung von EZB-Direktor Benoit Coeure expansiver als bisher angenommen sein. Coeure verwies bei einer Konferenz in Paris laut vorab verbreitetem Redetext auf die Möglichkeit, dass Finanzkrise und Rezession das Produktionspotenzial der Euroraum-Wirtschaft weniger stark als bisher angenommen beschädigt haben, so dass auch der neutrale Gleichgewichtszins höher läge. Allerdings könnte auch das Ausmaß der ungenutzten gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten höher als gedacht sein, gab Coeure zu bedenken.

Laut Coeure geht die EZB bei ihrer aktuellen Geldpolitik davon aus, dass die Unsicherheit über das Ausmaß der ungenutzten Kapazitäten beträchtlich ist und dass diese möglicherweise höher sein könnten. "Deshalb ist eine reichliche geldpolitische Unterstützung weiterhin angemessen, um die Inflation näher in Richtung 2 Prozent zu bewegen", sagte Coeure.

Das bedeutet laut Coeure allerdings nicht, dass die Geldpolitik unverändert bleiben muss. "Wenn das Potenzialwachstum nicht so stark gefallen ist, wie wir gedacht haben, könnte das bedeuten, dass der neutrale Zins, dessen Höhe den Akkommodationsgrad unserer Politik bestimmt, höher als allgemein angenommen ist", sagte der EZB-Direktor.

Nach Coeures Aussage würde das auch erklären, warum die aktuellen EZB-Maßnahmen so wirksam beim Ankurbeln der Konjunktur sind. "Sie könnten expansiver sein, als viele geglaubt haben. Und wenn sich das in der Zukunft bestätigt, würde uns ein unerwartet hoher neutraler Zins erlauben, unsere Geldpolitik bei anhaltender Erholung zu rekalibrieren", sagte Coeure. Allerdings, so fügte er hinzu, müsse sie weiterhin so akkommodierend sei, dass sie das Erreichen des Inflationsziels unterstütze.

