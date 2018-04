Bad Marienberg - Die EU-Kommission will Sammelklagen in Europa ermöglichen. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) warnt vor Missbrauch, der vor allem kleinere Unternehmen hart treffen könnte. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: Die Einführung von Sammelklagen in der EU würde mittelständische Unternehmen zur Zielscheibe eines Klagesystems nach US-amerikanischem Vorbild machen.

