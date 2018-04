Das Wawa-Goldprojekt ist eines der größten in Nordamerika. Red Pine Exploration legte nun die Resultate von 20 neuen Borhlöchern vor. Die Daten deuten darauf hin, dass sich die Mineralisierung auch außerhalb der bisher bekannten Zonen fortsetzt.

Vorkommen könnte über 3 Mio. Unzen Gold umfassen

Langsam fügt sich das Puzzle zusammen. Red Pine Exploration (0,07 CAD; 0,04 Euro; CA75686Y4058) arbeitet bereits seit 2014 an dem Wawa-Goldprojekt in Ontario. Bisher verfügt man über eine Ressource von 1,088 Mio. Unzen bei durchschnittlich 1,71 g/t Gold in der Kategorie "inferred". Doch das Vorkommen ist weit größer und setzt sich allein aus acht historischen Minen zusammen. Wie eine unabhängige Analyse von Golder Associates ergab, könnten insgesamt mehr als 3 Mio. Unzen im Boden stecken (mehr hier). Um die verschiedenen Goldzonen zu konsolidieren soll noch in diesem Jahr eine aktualisierte Ressourcenstudie vorgelegt werden.

Mineralisierung setzt sich nach Norden hin fort

