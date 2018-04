Das russische Außenministerium hat im Syrien-Konflikt zur Besonnenheit aufgerufen. "Wir wollen keine Eskalation", sagte Sprecherin Maria Sacharowa am Donnerstag Agenturen zufolge. "Aber wir werden auch keine lügenhaften Anschuldigungen unterstützen." Sie bezeichnete die Vorwürfe des Westens als falsch, die syrische Regierung habe Chemiewaffen gegen Zivilisten eingesetzt. "Wir hoffen, dass unsere Partner klug genug sind, zu den Grundlagen des Rechts zurückzukehren." US-Drohungen mit einem Angriff auf Syrien bezeichnete sie als Verstoß gegen die Regeln der Vereinten Nationen. Sie ging nicht ins Detail.

Der Kreml teilte mit, Präsident Wladimir Putin habe in einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan über die Lage in Syrien gesprochen. Putin äußerte dabei seine Besorgnis angesichts der gespannten Lage in Syrien und rief zu einer Aktivierung des politischen Prozesses im Syrien-Konflikt aus./tjk/DP/stw

