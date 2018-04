Nach einem Milliardenverlust kriegt die Monte dei Paschi nach eigener Ansicht allmählich wieder die Kurve. Das Kundenvertrauen kehre zurück.

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena sieht sich nach ihrer Krise der vergangenen Jahre langsam zurück in der Spur. Firmenchef Marco Morelli sagte am Donnerstag auf der Hauptversammlung, das Institut bekomme allmählich die Kurve. Das Kreditgeschäft ziehe an und Kunden legten auch vermehrt wieder Gelder bei der ältesten Bank der Welt an.

