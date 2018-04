Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien steht ein US-Militärschlag wohl unmittelbar bevor. US-Präsident Donald Trump verkündete heute via Twitter, dass ein US-Raketenangriff erfolgen wird.

Russland droht mit Gegenschlag

Russland machte seinerseits deutlich, dass es in diesem Fall nicht nur die Raketen abschießen wird, sondern auch die Ziele bekämpfen wird, von denen die Raketen abgefeuert wurden. Also wohl US-Kriegsschiffe.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich davon unbeeindruckt. "Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!", so Trump via Twitter.

Nahostexperte erwartet baldigen US-Angriff auf Syrien

Nahostexperte Günter Meyer von der Universität Mainz rechnet mit einem baldigen US-Schlag gegen Syrien. "Spätestens Donnerstag ist mit einem massiven Militärschlag von Kriegsschiffen im Mittelmeer auf Militärstützpunkte in Syrien zu rechnen", so Meyer gegenüber dem Radiosender hr-info.

Die Charttechnik rückt deshalb aktuell in den Hintergrund. Sollte ein US-Angriff erfolgen, wahrscheinlich in der Nacht oder den frühen Morgenstunden, dürfte der DAX deutlich unter Druck geraten. Nach den Aussagen von US-Präsident Donald Trump ist ein Raketenangriff jetzt nahezu sicher.

Es bietet sich daher an, die DAX-Positionen abzusichern bzw. glattzustellen und die Entwicklung abzuwarten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX langfristig noch im Short-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.280 Punkten.

Kurzfristig über 12.000 Punkten long. Langfristig über ...

