SHL verkündet Wahl der Verwaltungsratsmitglieder an der Generalversammlung

Tel Aviv / Zürich, 12. April 2018 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler von fortschrittlichen persönlichen Telemedizinlösungen hat an der heutigen Generalversammlung in Tel Aviv, Israel, folgende sechs Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt - in alphabetischer Reihenfolge: Herr Yi He (wiedergewählt), Prof. Amir Lerman (wiedergewählt), Dr. Yuan-Hsun Lo, Frau Yirong Qian, Herr Cailong Su (wiedergewählt) und Herr Xuewen Wu (wiedergewählt). Diese Verwaltungsräte werden bis zur nächsten Generalversammlung des Unternehmens tätig sein. Das Mandat von Herrn Elon Shalev, der als bisheriges VR-Mitglied erneut für den Verwaltungsrat kandidierte, und dasjenige von Frau Shenlu Xu endete mit dieser Generalversammlung. Herr Erez Alroy, Herr Yariv Alroy, Herr Ziv Carthy, Herr Elad Magal und Herr Erez Nachtomy, welche ebenfalls für die Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wurden, wurden nicht gewählt. Die anwesenden Aktionäre haben zudem allen weiteren Traktanden zugestimmt.

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter (www.shl-telemedicine.com: http://www.shl-telemedicine.com).

