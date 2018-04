Mainz (ots) - Woche 15/18 Freitag, 13.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



5.05 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011



5.35 Kinder des Bösen Pinochets Tochter Deutschland/Ungarn 2016



6.10 Syrien - Die gestohlene Revolution



"Kinder des Bösen: Castros Tochter" um 6.05 Uhr entfällt 6.55 Bashar al-Assad - der nützliche Tyrann Syrien 2016



"Kinder des Bösen: Bettina Göring" um 7.00 Uhr entfällt 7.40 forum am freitag



7.50 Frontal 21 Deutschland 2018



8.37 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.40 auslandsjournal Deutschland 2018



9.10 ZDFzoom Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt Von Leerstand bis Luxusmieten Deutschland 2016



9.40 Albtraum Wohnen Baupfusch, Nachbarschaftsstreit und fiese Vermieter Deutschland 2016



10.25 37° Zu teuer, zu klein, schon weg Wenn Wohnungssuche zum Albtraum wird Deutschland 2017



10.50 Mit Herz und Hammer Albtraum oder Traumhaus



11.40 Hof sucht Bauer Deutschland 2014



12.20 plan b: Kleine Miete - tolle Wohnung Günstig wohnen in der City Deutschland 2017



12.50 Mein Superschnäppchen-Haus (3) Deutschland 2009



13.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011



"ZDF-History: Die Todesfahrt der Bismarck" entfällt 14.20 Hitlers Reich privat Kinder unterm Hakenkreuz Deutschland 2017



15.05 Kindheit im Dritten Reich Faszination und Verblendung



15.50 Kindheit im Dritten Reich Bomben und Verbrechen



16.35 Kindheit im Dritten Reich Trauma und Verdrängung



17.20 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017



18.05 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



18.50 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



19.35 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Despoten Hideki Tojo - Japans Minister des Schreckens Großbritannien 2015



23.10 Despoten Mussolini - Ikone des Faschismus Großbritannien 2015



23.50 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016



0.40 heute journal 1.10 Die Gesichter des Bösen Der Aufstieg Deutschland 2009



1.55 Die Gesichter des Bösen Der Rassenwahn Deutschland 2009



2.40 Die Gesichter des Bösen Der Holocaust Deutschland 2009



3.25 Die Gesichter des Bösen Die Aufarbeitung Deutschland 2009



4.10 Kinder des Bösen Bettina Göring Deutschland 2016



4.55 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



