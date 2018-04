New York - Donald Trump hat die Börsen weiter im Griff. Am Donnerstag reagierten Anleger erleichtert darauf, dass der US-Präsident mit Blick auf einen Militärschlag in Syrien wieder halb zurückgerudert hat: "Ich habe niemals gesagt, wann ein Angriff auf Syrien stattfinden würde", schrieb US-Präsident Donald Trump nun auf Twitter. "Es könnte sehr bald sein oder überhaupt nicht so bald."

Der Dow Jones Industrial stieg daraufhin im frühen Handel um 1,16 Prozent auf 24 470,34 Punkte. Er machte damit die Verluste vom Vortag mehr als wett. Am Mittwoch hatte die Drohung Trumps mit einem Militärschlag in dem Bürgerkriegsland den Dow noch um fast 1 Prozent ...

