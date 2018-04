FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom und die Gewerkschaft Verdi haben sich in ihrem Tarifkonflikt geeinigt. Die in der vierten Verhandlungsrunde für die rund 62.000 Beschäftigten erzielte Einigung sieht unter anderem Gehaltssteigerungen in zwei Stufen vor: Für die Entgeltgruppen 1-5 summieren sich diese auf insgesamt 5,2 Prozent, für die Entgeltgruppen 6-10 auf 4,8 Prozent, wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mitteilte.

Auszubildende und dual Studierende erhalten ab dem 1. Mai 2018 eine Erhöhung ihrer Vergütungen von 40 Euro pro Monat, ab 1. Mai 2019 bekommen sie weitere 30 Euro pro Monat.

Das Tarifergebnis gilt bis zum 31. März 2020. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis zum 31. Dezember 2020 ausgeschlossen.

Verdi hatte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Komponente zur Steigerung der Einkommensgerechtigkeit gefordert. Die Höhe der Ausbildungsvergütungen und der Vergütungen für dual Studierende sollte um 75 Euro angehoben werden. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten des Bonner Konzerns mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen.

April 12, 2018 10:38 ET (14:38 GMT)

