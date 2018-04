Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Unternehmensgründern in Deutschland die volle Unterstützung der Regierung in den kommenden vier Jahren versprochen. "Wir wollen Euch ermutigen. Wir wollen Euch unterstützen", sagte der CDU-Politiker auf einer Startup-Konferenz in Berlin. Die Gründer seien die "Pfadfinder" in Zeiten großer ökonomischer Umbrüche.

Er sagte der versammelten Startup-Branche zu, dass die Bundesregierung einen weiteren öffentlichen Fonds für junge Technologiefirmen aufsetzen werde, die sich in der Wachstumsphase befinden. "Der Zugang zu Kapital ist wichtig", sagte Altmaier.

Schwarz-Rot hat sich im Koalitionsvertrag viel vorgenommen. Deutschland soll bei der Digitalisierung in die Weltspitze geführt werden. Bis 2025 wird das Land nach den Plänen der großen Koalition flächendeckend mit ultraschnellen Glasfaserverbindungen versorgt sein. Die Verwaltung soll endlich online gehen.

Der Wirtschaftsminister will sich außerdem dafür stark machen, das Ansehen von Gründern und Unternehmen in der Gesellschaft zu verbessern. Scheitert eine Firma, dürfe das kein Grund mehr für Häme sein. "Wir sollten das Recht auf eine zweite Chance haben", meinte der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Vor seiner Rede traf sich Altmaier mit dem Europachef des in Verruf geratenen sozialen Netzwerks Facebook, Martin Ott. Beide sprachen auch über den Datenskandal, der den Konzern aus den USA viel Vertrauen gekostet hat.

Ott entschuldigte sich öffentlich für das Datenleck und die Verbreitung von Falschnachrichten. "Wir haben Fehler gemacht. Das geradezurücken, ist unsere absolute Priorität", erklärte der Manager. Er versprach den Nutzern des Netzwerks, dass sie in Zukunft die volle Kontrolle über ihre Daten bekämen.

Facebook werde ab sofort viel restriktiver mit den Daten umgehen und weniger an Partner weiterreichen. Weder Ott noch Altmaier wollten sich näher zu ihrem Gespräch äußern. Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste sich wegen des Skandals vor beiden Kammern des US-Kongresses bohrenden Fragen stellen.

