Kronberg im Taunus - Fidelity International setzt ein Zeichen für preissensitive Anleger: Der Fondsanbieter launcht sechs preisgünstige cross-border equity Indexfonds in 18 europäischen Ländern und wird damit in Europa Preisführer am Indexfonds-Markt, so Fidelity International in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...