ArisGlobal, ein führender Anbieter von integrierten, cloudbasierten Softwarelösungen für die Biowissenschaften, gab heute bekannt, dass es eine unabhängige Bewertung mit der Entwicklungsstufe 3 (DEV Level 3) für die Capability Maturity Model Integration (CMMI)® des CMMI Institute erhalten hat. Die Bewertung wurde von SITARA Technologies Pvt. Ltd. durchgeführt.



CMMI® ist ein Ansatz zur Verbesserung von Produktentwicklungsfähigkeiten. Unternehmen werden damit die wesentlichen Elemente effektiver Prozesse zur Verfügung gestellt, die letztendlich ihre organisatorische Leistungsfähigkeit erhöhen. Eine Bewertung mit Reifegrad 3 weist darauf hin, dass die Organisation auf einer "definierten" Ebene operiert: Prozesse werden gut formuliert und verstanden und mithilfe von Regeln, Verfahren, Tools und Methoden beschrieben. Die Standardprozesse der Organisation, die die Grundlage für den Reifegrad 3 bilden, sind etabliert und werden im Lauf der Zeit verbessert.



"Die Bewertung mit der DEV-Stufe 3 von CMMI zeigt, wie ernst wir die Verbesserung der Qualität unserer Softwarelösungen nehmen und wie sehr wir uns dafür einsetzen", so Ashok Katti (https://goo.gl/GnaZoD), COO und President APAC bei ArisGlobal. "Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir ständig daran arbeiten, ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit und Produktqualität zu liefern."



Informationen zu ArisGlobal



ArisGlobal ist ein wegbereitendes Technologieunternehmen, das den erfolgreichsten Life-Science-Unternehmen von heute einen völlig neuen Ansatz bei der Entwicklung bahnbrechender Neuheiten und Markteinführung neuer Produkte anbietet. Die kognitive Technologieplattform LifeSphere® von ArisGlobal integriert maschinelle Lernfunktionen, um sämtliche Kernfunktionen des Produktlebenszyklus zu automatisieren. Unsere kognitive Plattform baut auf fundiertem Fachwissen und einer langfristigen Perspektive auf, die mehr als 30 Jahre zurückreicht. Sie liefert handlungsrelevante Erkenntnisse, steigert die Effizienz, stellt die Compliance sicher und senkt die Gesamtbetriebskosten dank Mandantenfähigkeit.



ArisGlobal hat seine Firmenzentrale in den Vereinigten Staaten und betreibt regionale Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Sie arisglobal.com (http://www.arisglobal.com/) oder folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aris-global) und Twitter (https://twitter.com/Aris_Global).



Informationen zum CMMI® Institute



Das CMMI Institute ist weltweit führend in der Förderung von bewährten Verfahren für Mitarbeiter, Prozesse und Technologie. Das Institute bietet die Hilfsmittel und Unterstützung, mit denen Organisationen ihre Fähigkeiten bewerten und ihren Reifegrad steigern können, indem sie ihren Betrieb an bewährten Verfahren messen und Leistungslücken aufdecken. Seit über 25 Jahren haben Tausende von leistungsstarken Organisationen in zahlreichen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Finanzen, Gesundheitsdienste, Software, Verteidigung, Transport und Telekommunikation, ihre Leistung verbessert, eine CMMI-Reifegradbewertung erhalten und nachgewiesen, dass sie fähige Geschäftspartner und Zulieferer sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie CMMI Ihrem Unternehmen helfen kann, die Leistung zu steigern, besuchen Sie die Website CMMIinstitute.com (https://cmmiinstitute.com/).



