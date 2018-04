Crowdfinanzierung wächst und wird zur Investitionschance für institutionelle Anleger wie Banken und Versicherungen. Bei ihnen sammelt die Plattform Finnest nun 15 Millionen Euro für eine Hotelgruppe ein - neuer Rekord.

Crowdinvesting gab es bislang primär für Privatanleger. Vor allem Immobilieninvestments sind bei den Schwarmfinanzierungen beliebt und trieben deren Wachstumsraten in den vergangenen Jahren in den dreistelligen Prozentbereich. Für Start-ups und Immobilienprojekte ist Crowdinvesting ein günstiger Weg, um sich Kapital zu verschaffen, während Bankkredite oft mit viel höheren Kosten verbunden sind. Zudem investiert oftmals die eigene Kundschaft, was zusätzlich die Kundenbindung erhöht.

Institutionelle Anleger wie Banken, Sparkassen oder Versicherungen blieben diesem Investorenkreis bislang meist fern, weil ihnen die investierbaren Summen zu gering und die Unternehmen und Projekte zu riskant sind.

Die Folge: Etablierten Mittelständlern sind die Finanzierungsvolumina der Crowdinvesting-Angebote zu klein, die Anleihen und Schuldscheindarlehen der Großbanken aber zu teuer. "Wir beobachten einen Finanzierungsrückstau im Mittelstand. ...

