Die Bundesregierung hat nach Angaben von Außenminister Heiko Maas (SPD) nie eine Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien erwogen. "Dass wir uns an Militärschlägen gegen Syrien beteiligen als Reaktion auf den Giftanschlag, der zum wiederholten Mal in diesem mittlerweile siebenjährigen Krieg stattgefunden hat, hat nie irgendwo zur Debatte gestanden", sagte Maas am Donnerstag im englischen Oxford. Er betonte aber, dass sich Deutschland nicht vor Militäreinsätzen drücke und verwies auf die zahlreichen Auslandseinsätze der Bundeswehr. "Wir werden unserer Verantwortung auch dort, wo es unangenehm wird, gerecht."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag eine Beteiligung an einer militärischen Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in der syrischen Stadt Duma ausgeschlossen. Es wird aber erwartet, dass Deutschland sich nicht querstellen wird, wenn sich die USA, Frankreich und Großbritannien auf eine Militäraktion verständigen. Keiner der drei Verbündeten hat laut Maas bisher um militärische Unterstützung Deutschlands gebeten./mfi/DP/stw

