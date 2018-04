Rund 45.000 Beschäftigte legten am Donnerstag in elf Bundesländern die Arbeit nieder. Gewerkschaftsboss Bsirske rechnet nun mit einem Durchbruch.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi die Streiks am Donnerstag ausgeweitet. Insgesamt legten nach Verdi-Angaben 45.000 Beschäftigte in elf Bundesländern die Arbeit nieder. Betroffen waren etwa Verwaltungen, der öffentliche Nahverkehr, Kitas und Krankenhäuser in Brandenburg, Hessen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...