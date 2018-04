Die Telekom hat sich im Tarifstreit auf deutlich höhere Gehälter eingelassen. Zudem gibt es für die Mitarbeiter ein neues Teilzeitmodell.

Nach einer nahezu schlaflosen Nacht und einem rauen Morgen stellte sich ab dem Mittag im gemütlichen Euskirchen mit der Sonne die Ruhe wieder ein. Zwei Tage hatten rund 15.000 Mitarbeiter der Deutschen Telekom bundesweit gestreikt, um Druck auf die Tarifverhandlungen an diesem Donnerstag auszuüben. Sie zogen durch die Städte, bauten symbolisch Barrieren vor den Gebäuden des Konzerns.

Sie wollten keinen Zweifel daran lassen, dass sie sich bei ihren Forderungen kaum erweichen lassen wollen. 5,5 Prozent mehr Gehalt in den kommenden zwei Jahren stand ganz oben auf ihrem Forderungszettel. Außerdem sollten die Auszubildenden und die dual Studierenden bessere Konditionen bekommen.

Am Mittwoch streamte die Gewerkschaft Verdi noch live von einer Demonstration in der Kölner Südstadt an den Verhandlungsort Euskirchen, um ihre Forderungen klarzumachen - und zwar deutlich und laut. Die Demonstranten verursachten einen ohrenbetäubenden Lärm, der bei gutem Wind vielleicht auch ohne Videostream ins rund 45 Kilometer entfernte Euskirchen gelangt wäre.

Die Botschaft scheint gewirkt zu haben: Telekom und Gewerkschaft haben sich

