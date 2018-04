Im Koalitionsvertrag heißt es, die Bundesregierung werde keine Waffenausfuhren mehr an Länder genehmigen, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Tatsächlich verdienen deutsche Waffenexporteure weiter an den Konfliktparteien.

Die Bundesregierung hat Saudi-Arabien im ersten Quartal dieses Jahres Einzelausfuhrgenehmigungen für Waffen im Wert von 161,8 Millionen Euro erteilt - das entspricht einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wo der Wert noch 48,2 Millionen Euro betrug. Damit ist Saudi-Arabien der größte Abnehmer von Rüstungsgütern während dieses Zeitraums.

Das geht aus Antworten der Bundesregierung auf parlamentarische Fragen der Linksfraktion hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegen und über die die Tagesschau zuerst berichtete.

Gemessen am Gesamtwert erteilte die Bundesregierung im ersten Quartal 2018 insgesamt deutlich weniger Rüstungsexportgenehmigungen als im Vorjahr. Betrug der Wert im ersten Quartal 2017 noch 2,2 Milliarden Euro, waren es 2018 nur noch 880,5 Millionen Euro - so die vorläufigen Zahlen. "Pikant ist, dass der Wert ausgerechnet bei dem Land ansteigt, das laut Bundesregierung feststehend neben den Vereinigten Arabischen Emiraten am Jemen-Krieg beteiligt ist, nämlich Saudi-Arabien", sagt Sevim Dagdelen, die stellvertretende Vorsitzende und Rüstungsexpertin der Fraktion Die Linke im Bundestag.

Seit März 2015 unterstützt eine Militärallianz um Saudi-Arabien den faktisch entmachteten jemenitischen Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi gegen die schiitischen Huthi-Rebellen, die ihrerseits vom Iran unterstützt werden sollen. Zu der Militärallianz zählen unter anderem Arabien, Ägypten, Katar, Kuwait, Marokko und der Sudan.

Die Vereinten Nationen warnten vor der weltweit größten Hungersnot seit Jahrzehnten. Alle Flughäfen und Häfen im Land sind geschlossen, während sich im Land die Cholera ausbreitet, gelangen Lebensmittel und Medikamente nicht ins Land. Menschenrechtsorganisationen warfen den Beteiligten immer wieder Verstöße gegen Menschenrechte vor.

