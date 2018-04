Herbert Diess, der designierte Chef des VW-Konzerns, gilt als einer der wenigen Top-Automanager. Doch Schatten der Vergangenheit könnten auch seine Karriere jäh beenden.

Die wichtigste Erkenntnis über die Zukunft des Automobils verdankt Herbert Diess weder seinem Maschinenbaustudium noch seinen Jahren als Manager bei Bosch und BMW. Sondern der Freizeit mit seinen beiden Söhnen. Zusammen bastelt er mit einem von ihnen leidenschaftlich an Modellflugzeugen herum. Stets waren die Batterien ihre größte Sorge: Sollten sie das Flugzeug halbwegs lange in der Luft halten, waren sie so schwer, dass schon der Start scheiterte. Dann sahen sie zum ersten Mal Flieger mit neuartigen Lithium-Ionen-Akkus: leicht und ausdauernd zugleich. "Ich dachte mir", erinnert sich Diess, "wenn diese Akkus so leicht und stark sind, dass sie sogar Flugzeuge antreiben, dann könnten sie erst recht ein Autoantrieb sein."

Rund ein Jahrzehnt liegt dieses Erweckungserlebnis schon zurück. Seither ist viel passiert: Diess half erst, BMW auf Kurs Richtung Elektromobilität zu bringen, wechselte dann als Chef der Marke VW zu Volkswagen und weiß sich mit seinem Glauben an den Lithium-Ionen-Akku inzwischen in bester Gesellschaft. Praktisch alle Autokonzerne sehen darin ihre Zukunft. Und auf den Vorreiter wartet jetzt wohl der größte Job in der Branche: Chef des gesamten Volkswagen-Konzerns.

Weil der jetzige Chef Matthias Müller wohl seinen Hut nehmen muss, könnte Diess schon in Kürze der Mr. Elektro der globalen Autoindustrie werden. Denn der vom Dieselskandal erschütterte Konzern setzt schon heute wie kein Zweiter auf das E-Auto. Kein anderer Hersteller plant vergleichbare Investitionen, kein anderer hat sich ambitioniertere Absatzziele gesteckt. Bis zum Redaktionsschluss war die Entscheidung zwar noch nicht offiziell verkündet, doch auf allen Seiten wird davon ausgegangen, dass der VW-Aufsichtsrat Diess zum Nachfolger des zunehmend entnervten Chefs Müller erklärt. Die Personalie Diess wird dabei wohl der entscheidende Teil eines größeren Umbaus sein. Im Vorstand und im Aufsichtsrat stehen weitere Personalwechsel an. Die bestimmenden VW-Großaktionäre, die Familien Porsche und Piëch, wollen in diesem Jahr die Macht von der dritten Erbengeneration an die vierte weiterreichen. Und vorher soll klar Schiff gemacht werden.

Damit ist auch die Erwartung an Diess' Rolle klar: Er ist der Mann für den Neuanfang, der den langsamen Abschied von Dieselautos und Benzinern umsetzen und innerhalb von nur zwei Jahren Millionen E-Autos auf die Straße bringen soll. Als wäre das nicht genug, muss er parallel ein neues Team von Eigentümern hinter seiner Strategie versammeln. Der weltgrößte Autobauer, einst Deutschlands Vorzeigeunternehmen, er soll endlich zur Ruhe kommen, seine weltweit bewunderten Erfolge sollen nicht mehr getrübt werden durch den Vorwurf mangelnder Beweglichkeit, zu hoher Kosten und das ungeschickte Management vergangener Skandale.

Klingt nach einer Aufgabe für einen mutigen Macher, für einen, der sich nicht fürchtet mit Altem zu brechen. Und doch könnten auch ihn die Geister der Vergangenheit einholen: Wie schon Müller ist Diess nicht frei von Verbindungen zum Dieselskandal, wie der wird sich auch er womöglich wegen Marktmanipulation vor Gericht verantworten müssen. Und wie sein Vorgänger wird auch Diess sich mit den mächtigen Betriebsräten herumschlagen müssen. Für die ist Diess schon lange der erklärte Gegner, sie unterstellen ihm einen Hang zum aggressiven Kostendrücken.

Auf den ersten Blick scheint Diess leichtes Spiel zu haben. Zum einen profitiert er vom Misskredit, den der Noch-Chef Müller in den vergangenen Monaten aufgebaut hat. Etwa als er den Dieselskandal als rein "technisches Problem" abtat, was ihm die Häme der Öffentlichkeit einbrachte. Oder als er dafür votierte, die Subventionen für Dieselfahrzeuge abzuschaffen und sich in der Branche und im Konzern unbeliebt machte, da die Äußerung offenbar nicht mit wichtigen Entscheidern abgestimmt war. Auch bei öffentlichen Auftritten hinterließ Müller oft den Eindruck, dass er seinen Job, den er dem Vernehmen nach von Anfang an nicht haben wollte, eigentlich ätzend findet. Journalisten blaffte er an, an der zum Gruß ausgestreckten Hand lief er schon mal achtlos vorüber. Menschen, die ihn näher kennen, schimpfen über Müllers Benehmen, bezeichnen ihn gar als Chauvinisten.

Keine Entwarnung

Ganz anders Diess, der meist gute Laune versprüht - und zudem das offene Wort schätzt. Selbst Pressemenschen, die Managern traditionell als feindliche Gesprächspartner gelten, schenkt er reinen Wein ein. "Entwarnung gebe ich nie", sagt er dann etwa. Oder er räumt ein, wie am Rande der Automesse IAA, dass Deutschland der schwierigste Markt für VW sei.

Zudem ist Diess wohl ein besserer Betriebswirt und Kostensparer als Müller, und er gilt sogar als guter Techniker. Da ihm im Konzern attestiert wird, es mit seiner Begeisterung für Zukunftsthemen wie E-Mobilität und selbstfahrende Autos wirklich ernst zu meinen, ist es kein Wunder, dass ihm in Wolfsburg schon jetzt die Herzen zufliegen. Ein "konsequenter Neuanfang" sei Diess, heißt es in Unternehmenskreisen. Er könne "völlig unbelastet" den Dieselskandal aufarbeiten und in einigen Jahren dann auch abhaken. Anders als Müller, der seit Jahrzehnten in leitender Funktion im Konzern ist, arbeitete Diess noch bei BMW, als Volkswagen Abgastests manipulierte.

Dass Diess ausgerechnet bei Volkswagen Chef werden könnte, hat sich dabei keineswegs abgezeichnet. Zu ortsverbunden werkelte er in seiner Geburtsstadt München an der großen Karriere: Als früherer Einkaufs- und amtierender Entwicklungsvorstand von BMW rechnete er sich gute Chancen aus, den scheidenden BMW-Chef Norbert Reithofer zu beerben. Seine Qualitäten dafür hatte Diess beim Produkteinkauf unter Beweis gestellt: Er sparte in vier Jahren vier Milliarden Euro ein. Dabei setzte Diess auf agile Projektteams, um alte Strukturen aufzubrechen. Dennoch entschied sich der BMW-Aufsichtsrat Ende 2014 für Produktionsvorstand Harald Krüger als neuen Chef. Diess wurde Opfer einer Methode, die er selbst gerne anwendet: Der Aufsichtsrat hatte zwei Kontrahenten gegeneinander ausgespielt. Diess zog die ...

