Die US-Sanktionen setzen Russlands Börse und dem Rubel zu.

Im Vorfeld sportlicher Großereignisse lässt sich an der Börse des Ausrichterlandes eigentlich gut verdienen. Das sagt auch die Statistik. Dimitri Speck, Gründer des Wiener Analysehauses Seasonax, hat sich die Kursverläufe im Umfeld von 29 sportlichen Großereignissen seit 1960 vorgenommen, darunter 14 Fußballweltmeisterschaften und 15 Olympische Sommerspiele. Beide Wettbewerbe werden alle vier Jahre ausgetragen, untereinander zeitversetzt um zwei Jahre. Ausgerichtet wurden die 29 Events von 22 Ländern. Für 21 von ihnen sind tägliche Börsendaten verfügbar.

Das Ergebnis von Specks Analyse: Etwa elf Monate vor dem Beginn des Ereignisses geht es mit den Börsenkursen im Ausrichterland nach oben, um durchschnittlich 12,7 Prozent.

Am 14. Juni beginnt im Moskauer Luzhniki-Stadion die 21. Fußballweltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Auch die Börse Moskau legte, gemessen an dem in Dollar berechneten Index Russian Trading System (RTS), im Vorfeld kräftig zu, gegenüber dem Tief des vergangenen Jahres am 22. Juni 2017 in der Spitze um rund 40 Prozent. Erreicht wurde das Hoch allerdings bereits am 26. Februar dieses Jahres, also rund vier Monate vor dem Eröffnungsspiel. Statistisch gesehen wird das Hoch erst einen Monat vor dem ersten Anpfiff erreicht, bevor eine ...

