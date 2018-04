Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Null, eins, minus eins. Um so viel Prozent hat sich der Dax auf Sicht eines Monats, eines Jahres und von drei Jahren verändert. Also in etwa ein Nullsummenspiel für alle, die auf den Dax gesetzt haben. Dabei sind sogar noch die jährlich einfließenden Dividenden zu berücksichtigen. Sie summieren sich in drei Jahren auf neun Prozent.

Ohne die Ausschüttungen gab es also ein sattes Minus. Wer da noch von einer Hausse spricht, die 2009 furios begonnen hat, irrt. Tatsächlich gehörte viel Feingespür und auch etwas Glück dazu, in den letzten Jahren sein Geld an der Börse gemehrt zu haben.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Die Liquiditätsquote des gesamten Musterdepots - Kasse plus Cash bei Ziel-Wikifolios - beträgt etwa 13,5 Prozent. Die Investitionsquote bei den Ziel-Wikifolios im Einzelnen: Das "ROGO US Value" von Paul Rogojan sowie das "Dividende und Eigenkapital Deutschland" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...