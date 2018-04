Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine gewisse Deeskalation in der Syrien-Krise hat am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt gestützt. In einem Tweet ist US-Präsident Donald Trump von seiner gestrigen Drohgebärde etwas abgerückt. Nun heißt es, es könne oder es könne auch nicht einen unmittelbaren Angriff auf Syrien geben. Andeutungen von Trump, Raketen-Angriffe seien bereits beschlossen, hatten die Börsen am Mittwoch belastet. Der DAX gewann 1 Prozent auf 12.415 Punkte.

Lufthansa zogen kräftig um 3,1 Prozent an. Händler verwiesen auf Norwegian Air. Das Unternehmen könnte von IAG übernommen werden. IAG hat mitgeteilt, 4,6 Prozent an der Airline erworben zu haben und Übernahmegespräche führen zu wollen. Da Norwegian Air als Billigflieger im Interkontinental-Geschäft gilt, könnte eine Übernahme für steigende Branchen-Preise sorgen. Tagesverlierer waren Deutsche Börse mit Verlusten von 2,5 Prozent - hier dürften Gewinnmitnahmen belastet haben.

VW mit AR-Sitzung im Blick

VW gewannen 2 Prozent. Im Blick stand die auf Donnerstag vorgezogene Aufsichtsrats-Sitzung. Neben den Personalentscheidungen stehen vor allem mögliche Spin-Offs und IPOs im Blick, so der Nutzfahrzeug-Sparte. Die VW-Nutzfahrzeug-Sparte und Hino Motors haben am Morgen eine strategische Partnerschaft vereinbart. Es wird erwartet, dass Konzernchef Matthias Müller seinen Posten räumen muss und von VW-Markenchef Herbert Diess abgelöst wird.

Der Anlagenbauer Gea hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und benötigt nun für das Erreichen seiner Ziele 2018 einen guten Auftragseingang im zweiten Quartal. Im ersten Quartal sei dieser auf rund 1,1 Milliarden Euro gefallen. Ungünstige Wechselkurse belasteten dabei mit 60 Millionen Euro. "Der Markt wartet nun auf den CEO-Wechsel", sagte ein Händler. Je schneller dieser komme, desto besser. Für die Aktie ging es um 8,5 Prozent nach unten.

Bei Gerresheimer enttäuscht die Marge

An der Börse wurde die Marge bei Gerresheimer bemängelt, die Aktie verlor 3,6 Prozent. Wirecard (plus 2,6 Prozent) hatte am Morgen den EBITDA-Ausblick auf 520 bis 545 Millionen Euro angehoben und lag damit auf Augenhöhe mit der Markterwartung von 535 Millionen Euro. Nach Erhöhung der Jahresprognose ging es für Puma um 5,5 Prozent nach oben. Salzgitter machten einen Sprung von 4,7 Prozent - hier soll eine Roadshow des Unternehmens gut angekommen sein.

Die Aktie der Bauer AG verteuerte sich um 25,3 Prozent. Trotz eines Gewinnrückgangs 2017 bleibt die Dividende unverändert bei 10 Cent. Das Nettoergebnis wurde von einem Schiedsgerichtsverfahren in Hongkong belastet, doch das operative Geschäft hat sich besser entwickelt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 84,3 (Vortag: 101,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,50 (Vortag: 3,62) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner, 3 -verlierer und 1 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.415,01 +0,98% -3,89% DAX-Future 12.426,00 +1,03% -3,91% XDAX 12.419,50 +1,20% -3,44% MDAX 25.644,87 +0,13% -2,12% TecDAX 2.607,94 +1,73% +3,12% SDAX 12.142,23 +0,78% +2,15% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,27 -9 ===

