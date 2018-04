Neue Vereinbarung bringt Esris Kompetenz im Bereich GIS zu Alibaba Clouds Cloud Computing-Fähigkeiten von Weltrang

Esri, der Weltmarktführer in Raumanalyse, gab heute bekannt, dass er eine Kooperationsvereinbarung mit Alibaba Cloud, dem Cloud Computing-Arm der Alibaba Group, eingegangen ist. Die Vereinbarung ermöglicht es beiden Unternehmen, Kunden, die ihre Technologie von Esri auf Alibaba Cloud implementieren möchten, erweiterte Optionen bereitzustellen.

Der President und Gründer von Esri, Jack Dangermond, bezeichnete die Vereinbarung als Anerkennung erfolgreicher Implementierungen und der gemeinsamen Überzeugung, dass Location Intelligence in der Cloud-Infrastruktur entscheidend ist, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und praktische Probleme zu lösen insbesondere solche, die skalierbare Rechen-, Speicher- und Netzwerkfähigkeiten benötigen.

"Wir haben erlebt, wie unsere Anwender mit der Technologie von Esri in der Alibaba Cloud bereits erstaunliche Ergebnisse erzielt haben", sagte Dangermond. "Dies war möglich, da beide Organisationen interoperable und kompatible Technologien entwickelt haben, die auf Industriestandards basieren. Die Vereinbarung wird unsere Techniker nun zusammenbringen, um an gemeinsamen Initiativen zu arbeiten und die nächste Innovationswelle von Location Intelligence in der Cloud zu befördern."

Esris einziger autorisierter Distributor auf dem chinesischen Festland, Esri China, hat eine belegte Erfolgsgeschichte bei der Implementierung der Technologie von Esri auf Alibaba Cloud. Das Ningxia Land and Resources Bureau hat eine eigene grundlegende Plattform für raumbezogene Daten mit Esris ArcGIS Enterprise-Technologie auf Alibaba Cloud aufgebaut. Der Kunde hat seine elektronischen Kartendaten, Bilder, Umfragen und 3-dimensionalen Daten in einem einzigen Katalog zusammengefasst, der von allen Funktionen und Ebenen der Regierung der Autonomen Region Ningxia genutzt wird.

Der President von Esri China, Frances Ho, hat die schnelle Migration von Location Intelligence-Fähigkeiten in die Cloud-Infrastruktur miterlebt und glaubt, diese wird sich fortsetzen. "Unternehmen führen Geographische Informationssysteme (GIS) schnell ein und verbinden diese mit den Möglichkeiten der Cloud-Technologie", sagte Ho. "Um dies zuverlässig und effizient durchzuführen, setzen unsere Anwender bereits auf ArcGIS Enterprise und Alibaba Cloud, wobei sie hervorragende Innovationen von unseren GIS-Experten in China, den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt nutzen."

Um mehr über die Fähigkeiten von Esri zu erfahren, die jetzt für Alibaba Cloud-Anwender verfügbar sind, besuchen Sie go.esri.com/Alibaba-Cloud.

