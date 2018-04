Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Donnerstag deutlich zugelegt und die Abgaben des Vortags damit mehr als wettgemacht. Für Erleichterung unter den Marktteilnehmern sorgte eine Twitter-Nachricht von US-Präsident Donald Trump, der seine Drohungen vom Vortag eines Militärschlags in Syrien relativierte: Ein Angriff könnte "sehr bald sein oder überhaupt nicht so bald", twitterte er.

Etwas weniger Beachtung fand das am Vorabend publizierte Protokoll der US-Notenbank Fed, dieses deute aber weiterhin auf drei weitere Zinsanhebungen im laufenden Jahr hin, meinte ein Marktanalyst. Mit der Beruhigung im Syrien-Konflikt rückt nun die anlaufende Berichtssaison in den USA in den Fokus, die am Freitag mit den Quartalsabschlüssen von drei Grossbanken lanciert wird. Diese könnte sich nach dem "Ausverkauf" vom Februar in wieder steigenden Kurse niederschlagen, hoffte ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 8'774,76 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte um 0,98 Prozent auf 1'439,50 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,79 Prozent auf 10'286,61 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel schlossen 27 im Plus und drei im Minus.

Die stärksten Gewinne im SMI/SLI entfielen auf Lonza (+3,7%) und Clariant ...

