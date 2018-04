ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag von einer Deeskalation in der Syrienkrise profitiert. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die Börsen mit seinen unverhohlenen Drohungen in Richtung Syrien und Russland belastet hatte, half sein Zurückrudern den Aktienmärkten nun auf die Sprünge. Trump deutete an, dass ein Raketenbeschuss durch US-Kräfte nicht notwendig bevorstehen müsse. "Es ist ein schwieriges Umfeld für Investoren", brachte es ein Händler auf den Punkt. Denn Anleger müssten praktisch jede Sekunde mit einer neuen Entwicklung rund um Syrien rechnen.

Der SMI kletterte um 0,8 Prozent auf 8.775 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,8 (zuvor: 38,82) Millionen Aktien. An der Spitze des Tableaus standen vor allem zyklische Werte, was als Ausdruck der wieder gestiegenen Risikofreude gewertet wurde. So gewannen Lonza 3,7 Prozent, während mit Nestle ein defensiver Wert das SMI-Schlusslich stellte. Die Titel des Lebensmittelkonzerns gaben 0,5 Prozent ab - auch belastet von einer negativen Einschätzung zum US-Geschäft mit Gefrierkost durch Bernstein.

Tagesgespräch waren jedoch einmal mehr Sulzer. Die Aktie des Industriekonzerns haussierte um 19,5 Prozent. Das Unternehmen hat den angekündigten Aktientransfer abgeschlossen, womit die auf der US-Sanktionsliste stehende Holding Renova, die vom russischen Oligarchen Viktor Vekselberg geführt wird, nur noch einen Minderheitsaktionär stellte. Damit ist Sulzer nach eigenen Angaben vor US-Sanktionen geschützt und kann dort wieder normal Geschäfte machen.

