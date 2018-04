Große Erleichterung, Lufthansa hebt erneut ab

Am heutigen Donnerstag bewegte sich der DAX die meiste Zeit des Tages um den Vortagesschluss. Es waren sogar leichte Kursverluste zu beobachten. Doch am Nachmittag dreht die Stimmung ins Positive.

Das war heute los. Gestern sah es noch so aus, als würde ein Militärschlag der USA gegen syrische Regierungstruppen unmittelbar bevorstehen. Angesichts des russischen Engagements in dem Land wurden bereits mögliche Konfliktszenarien zwischen den USA und Russland gehandelt. Entsprechend nervös reagierten Investoren. Doch heute entspannte sich die Lage ein wenig. Die Rhetorik der handelnden Politiker, insbesondere des US-Präsidenten Donald Trump, wurde zurückgefahren. Diese Entspannung machte sich auch am deutschen Aktienmarkt bemerkbar. Der DAX konnte zwischenzeitlich Kurszuwächse von mehr als 1 Prozent hinlegen und die Marke von 12.400 Punkten überspringen.

Das waren die Tops & Flops. Eine besonders gute Performance lieferte im DAX heute die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) ab. Sie konnte zeitweise einen Wertzuwachs von fast 4 Prozent verbuchen. Die gute Stimmung rund um die Kranich-Airline wurde von der Aussicht auf eine weitere Konsolidierung im Luftfahrt-Sektor beflügelt. IAG, Muttergesellschaft von British Airways, hat sich einen kleinen Anteil am norwegischen Billigflieger Norwegian gesichert und peilt möglicherweise sogar eine Komplettübernahme an.

