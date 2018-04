Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts035/12.04.2018/18:00) - Der Technologie Experte HÖR ist auf Komplett-Getriebe, Präzisionsteile und Zahnräder für die Formel 1 und den Motorsport spezialisiert. Der Kurs für die Zukunft steht eindeutig auf Wachstum, weshalb HÖR nun die Salzburger Firma Pichler & Strobl in Anthering gekauft hat. Pichler & Strobl zählt zu den "Hidden Champions" Österreichs. Mit modernsten Dreh- und Fräsanlagen fertigt Pichler & Strobl GmbH spezialisierte Bauteile für die Halbleiter- und Display-Industrie an. Das stark wachsende Unternehmen ist aber auch in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, alternative Energien und Automotive tätig. HÖR sieht durch den Zukauf einerseits enorme Wachstumschancen andererseits eine weitere technologische Diversifizierung. Franz Pichler bleibt weiterhin Geschäftsführer und möchte mit dem neuen starken Partner das Unternehmen auf Expansion ausrichten. PALLAS CAPITAL hat diese Transaktion initiiert. Die Investment Banker Florian Koschat und Helmut Kogler haben wieder einmal ein Österreichisches Unternehmen neu für die Zukunft ausgerichtet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. So eine Expansion kostet Geld und braucht einen starken Partner, so Kogler von PALLAS CAPITAL. Das finanzielle Engagement von HÖR wurde von der VR-Equitypartner und der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft (BayBG) als Kapitalgeber unterstützt. (Ende) Aussender: Pallas Capital Advisory AG Ansprechpartner: Dr. Florian Koschat Tel.: +43 1 33636668 E-Mail: koschat@pallascapital.com Website: www.pallascapital.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180412035

