Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 6,8 Prozent auf 6,78 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. In der Region Asien-Pazifik legten die Erlöse dank eines starken China-Geschäfts sogar um 21,1 Prozent zu. Bei den Steigerungen sind Währungsschwankungen sowie der Kauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...