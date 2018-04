Liebe Leser,

am Donnerstag ging es für die zuletzt schwer in Bedrängnis geratene Steinhoff-Aktie wieder etwas aufwärts. Der Grund: Der Möbelriese hatte sich offenbar frische liquide Mittel besorgt und sich damit ein wenig Luft verschafft.

Steinhoff trennt sich von sechs Prozent der STAR-Anteile

So teilte unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Unternehmensangaben mit, dass sich Steinhoff von sechs Prozent der Anteile an der Konzerntochter ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...