Bei seiner Antrittsrede vor der Start-up-Community zeigt sich Altmaier besorgt über die sinkende Zahl von Neugründungen in Deutschland.

Es gab in den ersten Wochen seiner Amtszeit in Zeiten des schwelenden Handelskrieges mit den USA sicher unangenehmere Termine für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier als den Auftritt vor deutschen Start-ups beim Start-up-Camp, einer Konferenz für Gründer in Berlin.

Dabei ist die deutsche Gründerszene nach Ansicht von Altmaier nicht in der besten Verfassung. "Dass im vergangenen Jahr und im Jahr zuvor die Zahl der Neugründungen gesunken ist, ist ein alarmierendes Zeichen", sagte Altmaier bei dem unter anderem vom Bundesverband Deutsche Start-ups organisierten Kongress. Es sei nun wichtig, zu handeln und Menschen zum Gründen zu motivieren.

Altmaier stellte sich den Gründern selbstbewusst als "Minister für Wirtschaft und Digitale Themen" vor. Eine eigene Interpretation. Offiziell liegt die Zuständigkeit für Digitales bei Kanzleramtsminister Helge Braun und der Staatsministerin für Digitales Dorothee Bär. Doch Altmaier will sich das Zukunftsthema ...

