Mitten in der Übernahme durch die deutsche Vonovia rechnet der österreichische Immobilienkonzern Buwog mit weiteren Bewertungsgewinnen bei seinen Wohnungen. Das Neubewertungsergebnis in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2017/18 dürfte rund 90 Millionen Euro betragen, teilte Buwog am Donnerstag in Wien mit. In den ersten neun Monaten hatte sich das Neubewertungsergebnis allerdings auf rund 149 Millionen Euro fast halbiert. 90 Millionen im zweiten Halbjahr entsprächen damit in etwa dieser Entwicklung.

Vonovia hatte sich mit Buwog im Dezember auf eine Übernahme im Gesamtwert von 5,2 Milliarden Euro geeinigt. Bis Mitte März hatten die Buwog-Aktionäre 73,8 Prozent der Anteile dem deutschen Konzern angedient. Bis 18. Juni 2018 haben auch die übrigen Anteilseigner noch die Chance, ihre Anteile zu den gleichen Konditionen loszuwerden. Pro Buwog-Papier gibt es auch für sie 29,05 Euro./stw/he

ISIN DE000A1ML7J1 AT00BUWOG001

AXC0336 2018-04-12/18:55