Die Ausgangslage für den USD/JPY bleibt intakt, erklärte der Westpac Marktanalyst Robert Rennie in einem täglichen Kommentar. Das technische Chartbild habe sich verbessert, so Rennie. Wichtige Zitate In der Vorwoche bewegte sich der MACD (12,26,9) die 3 oder 4 Woche gen Norden. Dass gleiche gilt für den RSI (14). Die neutrale Ausgangslage bleibt intakt, ...

