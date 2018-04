SEOUL (IT-Times) - Am 16. März 2018 startete in Deutschland der Verkauf der neuen High-end Smartphone-Serie Galaxy S9 und S9+ von Samsung Electronics Co. Ltd., die gegen das iPhone 8 von Apple antritt. Nur eine Monat später bringen die Südkoreaner nun auch eine 256 GB Version des Galaxy S9 und S9+ Smartphones....

