München (ots) - Jedes Jahr im Frühjahr erwarten passionierte Teetrinker eine ganz besondere Teelieferung: den zart duftigen Darjeeling aus der ersten Pflückung nach der langen Winterpause, kurz "Flugtee" genannt. Die ersten Kisten der Ernte 2018 sind soeben bei Dallmayr eingetroffen!



- ab sofort bei Dallmayr erhältlich - nur für kurze Zeit und so lange der Vorrat reicht - Spitzenrarität vom Fuße des Himalaya - seit 1959 bei Dallmayr im Programm - feinblumiges Aroma mit dezenter Süße und spritzig-frischer Note



FLUGTEE AUS DARJEELING



Darjeelings gelten als die feinsten Tees der Welt. Sie stammen aus den Teegärten am Fuße des Himalaya, wo sie langsam in Höhenlagen bis 2.400 Meter gedeihen. Mitte März sind die Nächte in den Teegärten noch relativ kalt. Die Sonne hat tagsüber aber schon reichlich Kraft und sorgt dafür, dass die ersten zarten Triebe an den Teebüschen herausspitzen. Die jungen Blätter werden kurz darauf in reiner Handarbeit gepflückt, zu Tee verarbeitet und sofort mit dem Flugzeug von Kalkutta über Frankfurt nach München ausgeflogen. Zwischen der Ernte in Darjeeling und der Ankunft in der Teeabteilung des Dallmayr Stammhauses liegen nur wenige Tage. Teekenner schätzen am "Flugtee" vor allem seinen einzigartigen Geschmack: Er besitzt ein feinblumiges Aroma, das an Maiglöckchen erinnert, und überzeugt mit einer dezenten Süße sowie spritzig-frischer Note.



DALLMAYR FLUGTEE



Dallmayr ist seit über 120 Jahren Spezialist in Sachen Tee - übrigens als einzige Kaffeerösterei. Die Spitzenrarität aus Darjeeling hat das Münchner Traditionsunternehmen seit Anfang der 1960er Jahre im Programm. Der Tee wird dreimal im Jahr gepflückt: First Flush im Frühjahr, Second Flush im Sommer und im Herbst der Autumnal Tee.



"Im vergangenen Jahr hatten wir eine Sondersituation: Die Sommer- und Herbsternte ist aufgrund von Streiks auf den Teeplantagen in Darjeeling komplett ausgefallen. Da die Teebüsche nicht abgeerntet wurden, verwilderten die Teegärten - diese Situation war völlig neu für uns und die Qualität des First Flush 2018 nur schwer einzuschätzen. Wider Erwarten konnten wir dennoch sehr hochwertige Qualitäten einkaufen, wenn auch ein wenig verspätet und zu einem etwas höheren Einkaufspreis", erklärt Rudolf Krapf, Dallmayr Tee-Experte und Leiter Tee-Einkauf.



ZUBEREITUNG & AUFBEWAHRUNG



- Pro Tasse einen leicht gehäuften Teelöffel mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser aufgießen - 3 - 5 Minuten ziehen lassen - Am besten pur genießen



Tipp: Tee ist ein empfindliches Naturprodukt. Lagern Sie ihn deshalb kühl, trocken und nicht in der Nähe von stark riechenden Produkten. Gut verschließbare Teedosen sind ideal zur Aufbewahrung oder als kleines Geschenk für Teeliebhaber geeignet.



100g Dallmayr First Flush Darjeeling SFTGFOP1 sind für 16,70 Euro bei Dallmayr erhältlich.



Weitere Informationen und Online-Bestellungen unter www.dallmayr-versand.de.



