die Telekom beteiligt sich an israelischem Startup. Wie der Dax-Konzern am Donnerstag bekannt gab, sei man "in größerem Umfang" beim Jungunternehmen Axonize eingestiegen. Das Startup mit Sitz in Israel sei auf IoT-Dienste (Grundlage: Microsoft Azure) spezialisiert, hieß es.

Telekom an Finanzierungsrunde beteiligt

Laut Telekom-Angaben war der Lead-Investor der nun veröffentlichten 6 Millionen Dollar schweren Finanzierungsrunde (Serie A) die israelische Risikokapitalgesellschaft ... (Marco Schnepf)

