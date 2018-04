Liebe Leser,

in Finnland ist der Weg nun offenbar vollständig frei: Dies berichtete die Betreibergesellschaft der Pipeline Nord Stream 2 ("Nord Stream 2 AG") vor Kurzem. Nachdem man bereits letzte Woche die erste Zustimmung für Errichtung und Betrieb der forcierten Ostsee-Pipeline in der finnischen AWZ (ausschließliche Wirtschaftszone) erhalten hatte, darf man sich nun über die Erteilung der zweiten und damit abschließenden Genehmigung freuen. Damit sei das Bewilligungsverfahren in dem ... (Marco Schnepf)

