In Katalonien wird es auch weiterhin keine neue Regierung geben: Präsidentschaftskandidat Sànchez muss weiter in U-Haft bleiben.

Die Regierungsbildung in der spanischen Krisenregion Katalonien verzögert sich weiter. Das Oberste Gericht in Madrid lehnte am Donnerstag auch den erneuten Antrag des Separatisten Jordi Sànchez auf vorübergehende Entlassung aus der U-Haft ab, wie aus einer Mitteilung hervorging.

Parlamentspräsident Roger Torrent hatte den 53-Jährigen zuletzt zum zweiten Mal für das Amt des Regionalpräsidenten vorgeschlagen, jedoch wurde durch den Justizbeschluss seine Wahl ...

