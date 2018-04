Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Retail Inkjet Solutions (RIS) gab heute bekannt, dass MSO Technologie als Vertriebshändler unter Vertrag genommen wurde, um in Frankreich InkCenter®-Ausrüstung zu liefern und den Nachfüllservice für Druckerpatronen bereitzustellen. MSO ist eine vollintegrierte Geräte-Vertriebsorganisation, die diverse Großunternehmen wie Noritsu, Mitsubishi, FujiFilm und Canon repräsentiert. Das Unternehmen bietet außerdem insgesamt rund 2.000 Kunden, darunter 400 unabhängige Foto-Shops und Mini-Labore, Servicearbeiten an. RIS und MSO glauben an die inhärente Synergie, die zwischen der RIS-InkCenter®-Nachfülltechnologie und vielen Foto-Shop-Kunden von MSO besteht, die davon profitieren werden, wenn ihr bestehendes Dienstleistungsangebot um den Service der Druckerpatronen-Nachfüllung erweitert wird.



"Wir sind begeistert, mit Franck Nguyen von MSO Technologie zusammenzuarbeiten. Er ist ein idealer Partner, um RIS in Frankreich zu vertreten. Nachdem wird gemeinsam mit Franck in seinem Betrieb und auf Messen Zeit verbracht und viele der aktuellen Kunden von MSO-Technologie kennengelernt haben, sind wir davon überzeugt, dass dieses Unternehmen die richtige Wahl für unsere Expansion ist. Dank der weitreichenden und tiefgründigen Verbindung von MSO zur spezialisierten Fotobranche können nun Kunden den RIS-Nachfüllservice nutzen, der zuvor ganz exklusiv nur großen Einzelhändlern angeboten wurde. Wir freuen uns darauf, unser Geschäft gemeinsam zu vergrößern," sagte Vincent Hormovitis, Vice President für Verkauf und Unternehmensentwicklung bei RIS.



Franck Nguyen, Gründer und Geschäftsführer von MSO, meinte dazu: "Diese neue Partnerschaft, die sich auf Lösungen im Druckerpatronen-Einzelhandel konzentriert, steht voll und ganz im Einklang mit unserer Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen für den französischen Markt. RIS mit dem fantastischen InkCenter®, mithilfe dessen Patronen von HP, Epson, Canon und Brother wieder befüllt werden, bietet unseren Kunden neue Wachstumschancen. Wir sind stolz darauf, der erste Vertriebspartner von InkCenter® in Frankreich zu sein, und werden unsere soziale Verantwortung im Bereich der weltweiten ökologischen Herausforderungen wahrnehmen. Dank der mehr als 14-jährigen Investitionen von RIS in Forschung und Entwicklung hat MSO nun die Möglichkeit, diese Entwicklungen an Kunden weiterzugeben und unbestreitbare, nachhaltige wirtschaftliche Leistungen zu liefern."



David Lenny, Präsident und CEO von RIS, fügt hinzu: "Im Laufe der Jahre hat sich MSO als eine zuverlässige Quelle für Produkte und Wartungsdienstleistungen von höchster Qualität im Bereich der Bildverarbeitung erwiesen. Die Zusammenarbeit zwischen MSO und RIS erscheint naheliegend und gibt uns die risikofreie Gelegenheit, potenzielle Kunden zu erreichen, zu denen wir sonst keinen Zugang hätten. Durch die Kooperation mit Franck und seiner Organisation kann RIS seine Präsenz in Europa ausdehnen, indem unabhängige Fotogeschäfte zum bestehenden Portfolio, das Handelsketten umfasst, die die InkCenter®-Druckerpatronen-Nachfüllung anbieten, hinzugefügt werden."



Informationen zu RIS



Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer für Vor-Ort-Nachfülldienste von Tintenstrahlpatronen im Einzelhandel. Der patentierte RIS-InkCenter®-Kiosk wird an über 670 teilnehmenden Einzelhandelsstandorten in den gesamten USA sowie in Kanada, Mexiko und Europa bereitgestellt - einschließlich bei Costco Wholesale, Sam's Club, Auchan, Fry's Electronics, E.Leclerc, Cora, Intermarché, Saturn und in ausgewählten Universitätsbuchhandlungen. RIS bietet Kunden beispiellose Qualität bei Ersparnissen von bis zu 70%. Unsere InkCenter®-Kiosks gliedern sich nahtlos in Einzelhandelsumgebungen ein und bieten ein großartiges Kundenerlebnis. RIS mit Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien wurde 2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren entwickelt, die für Kunden eine bessere Drucklösung zu einem günstigeren Preis schaffen wollten. Weitere Informationen finden Sie unter www.Go2RIS.com.



Informationen zu MSO Technologie



MSO Technologie wurde 2006 gegründet und ist eine B2B-Vertriebsorganisation für Fotoausrüstung mit Sitz in Collégien, Frankreich. Das Unternehmen repräsentiert mehrere große OEM-Hersteller, unter anderem Noritsu, Mitsubishi, FujiFilm, Canon, DNP PhotoImaging, Museo und Fastbind. MSO bietet Kunden eine breite Palette von Produkten im Bereich der Bildverarbeitung an, darunter Laserdrucker, Großformatdrucker, Fotodrucker, Minilabore, Ausrüstung für die Produktion von Fotoalben und diverse Arten von Tintenpatronen sowie Papierprodukte und andere Verbrauchsmaterialien. MSO bietet auch Wartungsdienstleistungen an, sodass Kunden in der Fotobranche sich auf ihre Stärken konzentrieren können, während Service und Wartung für Geräte durch hochqualifizierte MSO-Techniker erfolgt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.msotechnologie.fr.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/665500/Retail_Inkjet_Solut ions_MSO_Technologie.jpg



