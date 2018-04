Gestern Abend war boohooMAN.com Gastgeber einer exklusiven Party im Nachtclub Poppy in Los Angeles, um den Start der Kooperation des Unternehmens mit French Montana zu feiern und eine Vorschau auf die zusammen mit dem Musiker entworfene Kollektion zu bieten

Gestern Abend feierte der internationale Online-EinzelhändlerboohooMAN.com den Startder Kooperation des Unternehmens mit French Montana auf einer exklusiven Launch Party im Nachtclup Poppy in Los Angeles für Pressevertreter, Influencer und Celebrities.

boohooMAN.com celebrates the launch of their collaboration with French Montana by hosting a party in LA

Das Event wurde von der Produktästhetik und dem ganz besonderen Stil von French beeinflusst und war das ultimative VIP-Erlebnis.

Zu den Anwesenden zählten French Montana, Christina Milian, Stefflon Don und mehr!

Die boohooMAN x French Montana-Kollektion wird von der Mittelmeer- und marokkanischen Kultur inspiriert. Kräftige tropische und Leopardenmuster, Farbvarianten und Sommerschnitte machen die Kollektion zur perfekten Mode für Frühling und Sommer. Die Produkte kosten zwischen 14 und 85 US-Dollar und bleiben den etablierten Werten der Marke treu, erschwingliche, trendige Mode für alle zu kreieren, und sind ab heute erhältlich.

Samir Kamani, CEO, boohooMAN.com, merkte an:"Wir freuen uns, unsere größte weltweite Partnerschaft bislangmit dem internationalen Hip-Hop-Künstler French Montana ankündigen zu können. French spricht unsere Zielgruppe direkt an und wir sind froh, dass er der boohooMAN-Familie beigetreten ist."

Über boohooMAN.com

boohooMAN.com weitet weiterhin Grenzen aus und nutzt Gelegenheiten in der Influencer-Sphäre, um die Lücke zwischen Produkt und Kernkunden zu überwinden. Seit 2017 setzt boohooMAN.com erfolgreiche Kampagnen um und nutzt Designpartnerschaften mit Talenten wie Quincy, Tyga und Rae Sremmurd. Die Marke spricht häufig Millenials in einzigartigen Kapazitäten an und nutzt diese Möglichkeiten weiterhin, um das Kundenengagement sowohl international als auch regional zu fördern und nahe am Puls der Zeit und der Zielkunden zu bleiben.

