Im Konflikt um die Bahnreform in Frankreich legt ein neuer Streik am Freitag wieder große Teile des Zugverkehrs lahm. Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers SNCF fallen rund zwei Drittel der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge aus, auch im Regionalverkehr werden wieder große Störungen erwartet. Auf den TGV-Strecken fahren damit im Durchschnitt aber etwas mehr Züge als an den vorherigen Streiktagen. Nach Angaben der SNCF werden auch wieder Fernverbindungen nach Deutschland betroffen sein.

Die Eisenbahner-Gewerkschaften wehren sich gegen die Pläne der Regierung, die mit rund 50 Milliarden Euro verschuldete SNCF umzubauen und den Zugverkehr für den Wettbewerb zu öffnen. Der Konflikt ist eine Bewährungsprobe für die Fähigkeit von Präsident Emmanuel Macron, seine Reformpolitik durchzusetzen. Macron hatte am Donnerstag Härte signalisiert: "Wir gehen bis zum Ende", sagte er.

Die Gewerkschaften haben eine lange Protestphase angekündigt, Freitag ist bereits der fünfte Streiktag seit Anfang des Monats./sku/DP/he

