Die Buwog AG lässt aktuell eine Neubewertung ihres Bestandsportfolios durch den externen Gutachter CBRE durchführen und erwartet für das zweite Halbjahr 2017/18 ein Neubewertungsergebnis von rund EUR 90 Mio. Die Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2017/18 veröffentlicht das in Deutschland und Österreich tätige, börsennotierte Wohnimmobilienunternehmen Buwog planmäßig am 28. August 2018.

