die AngloGold Ashanti Aktie kann sich von ihrem Abwärtstrend kaum lösen. Alleine in diesem Jahr steht ein Kursverlust von über 10 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet dürften erst Kurse oberhalb von 12,50 US-Dollar je Aktie (NYSE) auf eine deutliche Erholung hindeuten. Die langfristige Abwärtstrendlinie verläuft bei ca. 16 Euro je Aktie und damit mehr als 70 % höher vom aktuellen Preisniveau gemessen. Die Ergebnisse per erstes Quartal 2018 wird das Unternehmen am 8. Mai präsentieren. ... (David Iusow)

