Mehr als 200 Teilnehmer lernen, tauschen sich aus und beweisen ihre Innovationskraft im Rahmen des jährlichen Zimbra Forum France, das von Synacor ausgerichtet wird

Synacor Inc. (NASDAQ: SYNC) gab heute bekannt, dass das Zimbra Forum France mehr als 200 Teilnehmer von der internationalen Gemeinschaft der Plattform, einschließlich der Channel-Partner, Entwickler und Kunden, in Paris (Frankreich) anziehen konnte. Im Rahmen des neunten jährlichen Events erörterten die Teilnehmer Schlüsselthemen für die Ausarbeitung der Zimbra Entwicklungs-Roadmap, nahmen an eingehenden Erörterungen der jüngst eingeführten Zimbra 8.8 Kooperationsplattform teil und tauschten sich über innovative Ideen der Gemeinschaft aus, die einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Kundenzufriedenheit im Hinblick auf Zimbra leisten können.

Im Rahmen des Events skizzierte die Zimbra-Gemeinschaft wichtige Funktionen, um seine Zukunftsvision für die Zusammenarbeit unter anderem durch E-Mails, Kalendrierung und Chats voranzubringen. Zu den meist diskutierten Themen gehörten Lösungen, die cloud-freundlich sind, über moderne und leicht anpassbare Benutzeroberflächen verfügen und den Nutzerverkehr automatisch angehen.

"Wir stellen ein wachsendes Interesse von Unternehmenskunden an Alternativen zu ihrer bestehenden Groupware-Lösung fest", so Hans-Joerg Happel, CTO und Mitbegründer von audriga. "Aufgrund der geplanten Funktionen ist Zimbra hervorragend positioniert, um den Marktbedürfnissen gerecht werden zu können und das Zimbra Forum France bot eine hervorragende Gelegenheit, um zu erörtern, wie wir weitere Kunden von einem Wechsel zu Zimbra überzeugen zu können."

"Das Zimbra Forum France war überzeugend und hilfreich. Zimbra präsentierte seine Roadmap für 2018 und gab die kommende Veröffentlichung von Zimbra 8.8, Patches, Zimbra Talk v2 und Drive 2 bekannt", so Stefano Pampaloni, CEO von Seacom. "Wir sind äußerst erfreut, dass sich Zimbra darauf konzentriert, den Bedürfnissen seiner Partner gerecht zu werden und ein Verständnis für die Unterschiede der einzelnen Märkte zu entwickeln, die wir im Rahmen einer offenen und kundenfreundlichen Ausrichtung bedienen."

Giuliano Ippoliti, Director of Agency bei Cloud Temple, einem rasch wachsenden IT-Service-Provider aus Frankreich, hob die Bedeutung einer angenehmen und ansprechenden E-Mail-Nutzererfahrung, selbst für Unternehmenskunden, besonders hervor. "Unternehmenskunden haben sich an die visuellen Verbraucherfunktionen und andere in ihre Kooperationsprodukte integrierte hilfreiche Fremdleistungen gewöhnt. Die E-Mail-Anforderungen der nächsten Generation der Unternehmen müssen genau diesen Merkmalen gerecht werden."

Nun bereits in ihrem neunten Jahr folgt das Zimbra Forum France auf die kommerzielle Einführung von Zimbra 8.8, das mit neuen Nutzerfunktionen wie Zimbra Drive für Datei-Synchronisation und File-Sharing glänzt, sowie von Zimbra Chat. Die Network Edition bietet Technologie-Stack-Verbesserungen, darunter Echtzeit-Backup, ActiveSync für mobile Anwendungen und Desktop-Versionen, hierarchisches Speicher-Management, das die Kunden in die Lage versetzt, Archivdaten auf kostengünstigere Speicherlösungen zu übertragen, sowie verbesserte delegierte Verwaltungsfunktionalität.

"Diese Tagung der Entwickler, Experten und Poweruser unserer Gemeinschaft ist von ausschlaggebender Bedeutung für die stetige Weiterentwicklung von Zimbra", so Marcus Teo, Senior Vice President, Enterprise Sales and Marketing von Synacor. "Wir sprechen den 200 Teilnehmern unseren Dank aus für ihre Bereitschaft zu lernen, sich auszutauschen und ihre Innovationsbeiträge beizusteuern, und für ihre Unterstützung der kontinuierlichen Entwicklung der weltweit besten Open-Source-Kooperationsplattform unter Berücksichtigung der wichtigsten Schlussfolgerungen aus diesem Event."

Zu den Sponsoren und Partnern, die das Zimbra Forum France unterstützen, zählen Audriga, Beezim, Cloud Temple, Commeo, ilger.com, MxSolutions, Red Hat, Seacom, StarXpert, TechData, VadeSecure und Zextras. Das Zimbra Forum France zielt auf die Europäische Gemeinschaft, wobei andere Zimbra Konferenzen den Zimbra APxJ Partner Summit einschließen.

Über Zimbra E-Mail- und Kooperationsfunktionen

Zimbra, ein Produkt von Synacor, verbindet Menschen und Informationen mittels Unified-Collaboration-Software, die E-Mail, Kalendrierung, Filesharing, Chat- und Videochat-Funktionen umfasst. Es bietet Unterstützung für etwa 500 Millionen Postfächer und mehr als 1.900 Channel-Partner. Unternehmen, Regierungsbehörden und Service-Provider setzen ihr Vertrauen in Zimbra.

Zimbra kann vor Ort, in der Cloud oder als hybrider Service bereitgestellt werden. Das Zimbra Business Solution Provider Network bietet diese Lösung als gehosteten Service an. Synacor betreibt eine schlüsselfertige, vollständig gehostete bzw. verwaltete und gewinnbringende Lösung für Service-Provider.

Über Synacor

Synacor (Nasdaq: SYNC) ist ein vertrauenswürdiger Partner in den Bereichen Technologieentwicklung, Multiplatform-Services und Vertriebspartner für Video-, Internet- und Kommunikationsanbieter, Gerätehersteller, Regierungsbehörden und weitere Unternehmen. Synacor hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden beim Aufbau einer besseren Beziehung zu Verbrauchern zu unterstützen. Seine Kunden nutzen die Technologieplattformen und Services von Synacor, um ihren Geschäftsbetrieb zu erweitern und die Anzahl ihrer Kunden zu erhöhen. Synacor bietet verwaltete Portale, Werbelösungen, E-Mail- und Kooperations-Plattformen sowie cloud-basiertes Identitätsmanagement. www.synacor.com

Weitere Details, wie Sie ein Partner von Zimbra werden können, finden Sie unter https://www.zimbra.com/partners/become-partner/

