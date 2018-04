Lange Warteliste für Plätze in Studentenwohnheimen, teure WG-Zimmer: Am Wohnungsdrama der Studenten wird sich auch 2019 nichts ändern.

"Es ist gar nicht so leicht, rechtzeitig zu Semesterbeginn ein geeignetes und preiswertes Zimmer in Hamburg zu finden", informiert das Studierendenwerk Hamburg auf seiner Internetseite. Die Botschaft dahinter: Studenten, kümmert euch frühzeitig um eine Unterkunft, wenn ihr eure akademische Laufbahn in Hamburg beginnen wollt.

4220 Wohnungen in 24 Anlagen hat die Einrichtung zu Monatsmieten zu bieten, die sich zwischen 250 Euro für möblierte Standardzimmer und 355 Euro für Neubauten bewegen. Schnäppchenpreise im Vergleich zu dem, was Wohngemeinschaftszimmer in der Hansestadt kosten. Die gehen bei 380 Euro los und wer im oberen Preissegment sucht, landet bei einem halben Tausender, hat die auf Wohnimmobilien spezialisierte Marktforschungsgesellschaft Empirica festgestellt.

Den meisten Erstsemestern in Hamburg wird nichts anderes übrig bleiben, als sich ein teureres Ein-Zimmer-Apartment oder WG-Zimmer zu nehmen. Denn die Warteliste der Bewerber für einen Platz im Studentenwohnheim ist lang. Aktuell stehen 735 Studenten auf der Liste, zu Beginn des Wintersemesters 2017/18 waren es noch 400 mehr gewesen.

Ob ein Bewerber einen Wohnheimplatz bekommt, bevor ihm das Geld für Jugendherberge oder Hostel ausgeht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...