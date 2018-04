Vom Pressesprecher zum VW-Personalvorstand: Gunnar Kilian wird künftig die Verantwortung für rund 650.000 Volkswagen-Beschäftigte tragen.

Bei Volkswagen hat der Aufsichtsrat am heutigen Donnerstag einen grundlegenden Personal- und Konzernumbau beschlossen. Neben dem Wechsel an der Vorstandsspitze wird auch Gunnar Kilian, bisher Generalsekretär im Betriebsrat, neuer Personalchef und folgt auf Karlheinz Blessing. Das sind die wichtigsten Stationen seiner Karriere.

Karrierestart als Zeitungsredakteur

Die Berufung von Gunnar Kilian ist der Fortgang einer der steilsten Karrieren im größten deutschen Industriekonzern. Der 43-Jährige verzichtete nach der Schule auf ein Studium und begann nach einem Volontariat zunächst als Zeitungsredakteur in der Region Wolfsburg/Braunschweig.

Vertraut mit heiklen Themen und strategischen Fragen

2000 startete Kilian in der Öffentlichkeitsarbeit am VW-Stammsitz. Anschließend leitete er ein Bundestags-Abgeordnetenbüro, ehe ihn der VW-Konzernbetriebsrat 2006 als Pressesprecher holte - in einer damals ...

